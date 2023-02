Kröten und Frösche sind bereits auf Wanderschaft

Trockenheit und Hindernisse als Gefahr

Sollte es einen erneuten Wintereinbruch geben, so macht das den braungrünen Tierchen aber nicht viel aus, weiß der Biologe: „Sie sitzen das aus und machen dann eben nachher mit der Fortpflanzung weiter“. Pragmatisch. Probleme könnten die auch stimmlich imponierenden Tiere aber mit der Trockenheit bekommen. Denn trocknen die Laichgewässer aus, ehe der Nachwuchs vollständig entwickelt ist, so ist das natürlich hochproblematisch. Da Kröten an den immerselben Laichplatz zurückkehren, können sie oft auch mit Hindernissen am Weg oder mit der kompletten Zerstörung ihres Lebensraums zu kämpfen haben.