Russland kann Finanzloch noch relativ gut abfedern

Die Rolle des Nationalen Vermögensfonds

Bis auf Weiteres kann Russland demnach sein Defizit allerdings relativ leicht finanzieren, indem es den Nationalen Vermögensfonds in Anspruch nimmt. Dieser dürfte allerdings schmelzen: Ende 2024 werde der Fonds voraussichtlich nur noch 3,7 Prozent des BIP entsprechen, nachdem er Ende 2021 - also kurz vor Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine - noch 10,4 Prozent ausmachte. Ein anderer Weg, das Haushaltsloch zu stopfen, sei die Ausgabe inländischer Anleihen an staatliche Banken.