„Rettungsmission“ zur ISS unterwegs

Mit rund 430 Kilogramm Ladung für die Besatzung an Bord, darunter medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente, soll die Kapsel am Sonntag um 2.01 Uhr MEZ an der ISS andocken. Im September sollen dann die beiden russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie NASA-Astronaut Frank Rubio mithilfe von MS-23 zur Erde zurückkehren. Ursprünglich war ein Rückflug im März geplant. Die wahrscheinlich durch einen Mikrometeoriten beschädigte Kapsel MS-22 wiederum könnte in der Zwischenzeit unbemannt von der ISS zurückfliegen.