ISS-Raumfahrer können erst später zurückfliegen

Die beiden Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der NASA-Astronaut Frank Rubio sollen statt in der „Sojus MS-22“-Kapsel, in der sie im vergangenen September an der ISS andockten, in der „Sojus MS-23“ zurückfliegen, teilte am Mittwoch der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, mit.