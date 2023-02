Landtagswahl in Kärnten: Jetzt wird es schmutzig

Kaiser ruft zu Mäßigung auf

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser spielt Hauptrollen in Gerüchten. Die stellen materielle Zusammenhänge zwischen Kaiser und Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch her. Auch Kaisers Sohn Luca wird in den Gerüchten erwähnt. Der Landeshauptmann wechselt im Gespräch mit „Kärnten Inoffiziell“ vom Wahlkampf- in den Amtsmodus. „Ich möchte als Landeshauptmann dazu aufrufen, Respekt zu zeigen und Mäßigung anzulegen. Wir alle werden auch nach der Wahl miteinander reden und miteinander arbeiten müssen.“ Brennende Plakate, und hier bezieht sich Kaiser auf die Vorfälle in Moosburg, seien schlichtweg „empörend.“