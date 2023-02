Angriffe auf Wahlwerbung: ÖVP-Plakat angezündet

Am Mittwochabend rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg aus. Gegen 21.45 Uhr haben Unbekannte auf Höhe Gradenegg ein Feuer gelegt. Das Ziel: Ein ÖVP-Wahlplakat. Erst kürzlich wurde in Kappl am Krappfeld (Martin Grubers Heimatort) Wahlwerbung beschmiert. Spitzenkandidat und Parteiobmann Martin Gruber sagt dazu: „Solche Aktionen haben in einem demokratischen Wahlkampf nicht verloren. Lassen wir nicht zu, dass solche Wutmacher unser Land spalten.“