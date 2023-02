Daher gab Sturms Edeljoker LASK das Jawort

Der Klub hatte ihm im Winter reinen Wein eingeschenkt und gesagt, dass sich an seinem Joker-Dasein nicht viel ändern werde. Ljubic will mehr. „Man lebt und trainiert schließlich dafür, am Wochenende zu spielen“, so der 26-Jährige, der in 27 Saisonspielen nur fünfmal in der Startelf stand. Geraunzt hat er deswegen nie. „Weil es auch nix bringen würde, damit zieht man sich ja selbst nur runter. Ich versuche das Maximum zu geben, wenn ich reinkomme.“