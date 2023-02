Schlager zu Patzer: „Man muss manchmal riskieren“

Auch wenn es im Etihad Stadium am 14. März wieder bei null los geht, sind die „Citizens“ weiter favorisiert. „Wenn man weiß, dass man zu City fährt, hätte man lieber ein 3:0, um sich besser zu fühlen. In Manchester hängen die Trauben hoch“, ist sich der 46-jährige Deutsche bewusst. Sein Gegenüber Pep Guardiola hatte schon vor der Partie Respekt vor dem Gegner gezeigt und daher mit einer engen Partie gerechnet. „Es war zu erwarten, dass das Duell erst in der zweiten Partie entschieden wird“, so der Spanier.