RB Leipzig gegen Manchester City ab 21 Uhr LIVE

Die erfolgreiche Titelverteidigung genießt bei der Truppe von Starcoach Pep Guardiola nicht die allerhöchste Priorität, wie Goalie Ederson verriet. „Unser großes Ziel ist der Gewinn der Champions League. In diesem Jahr sind wir ganz sicher in der Lage, das Finale zu erreichen. Wir haben hohe Qualität in der Mannschaft, das sieht man an den vielen Titeln, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben“, meinte der Brasilianer.