UNO-Chef zu Atomwaffen: „Vom Abgrund zurücktreten“

Am Freitag jährt sich der russische Einmarsch in der Ukraine zum ersten Mal. UNO-Generalsekretär António Guterres hat deshalb bei der UNO-Vollversammlung in New York vor einer weiteren Eskalation und dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt: „Im vergangenen Jahr haben wir nicht nur Leid und Verwüstung wachsen sehen, es wird auch immer deutlicher, wie viel schlimmer alles noch werden könnte.“