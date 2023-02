Größte Fluchtbewegung seit Zweitem Weltkrieg

„Am schnellsten wachsende Vertreibungskrise“

Der seit einem Jahr andauernde Krieg in der Ukraine hat laut UNO eine noch größere Dynamik. In den ersten Monaten des Krieges sei es zu der „am schnellsten wachsenden Vertreibungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“ gekommen, konstatierte das Flüchtlingshochkommissariat. Tatsächlich machen sich bereits wenige Stunden nach dem russischen Angriff am 24. Februar Hunderttausende Menschen auf den Weg, um vor dem Krieg in die Nachbarländer Polen, Slowakei, Moldau und Russland zu fliehen. Nach 48 Stunden meldete UNHCR, dass bereits 50.000 Menschen über die Grenzen ins Ausland geflüchtet seien. Nach einer Woche Krieg hatten bereits eine Million Menschen das von Russland angegriffene Land verlassen.