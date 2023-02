Hoffentlich nahmen Fans Klopps Rat nicht ernst

0:2 nach 14 Minuten

De facto deklassierte Real am Dienstagabend Klopps Liverpool regelrecht. 0:2 lag der Titelverteidiger am Dienstag an der Anfield Road in der Neuauflage des Finales 2022 nach einer Viertelstunde und Toren von Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) zurück, gewann aber noch 5:2 (2:2). Vinicius Junior (21., 36.), Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) ebenfalls per Doppelpack sorgten für ein Spektakel.