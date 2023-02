LIVE ab 21 Uhr: Liverpool trifft auf Real Madrid!

In der Neuauflage des Champions-League-Finales von 2022 will Titelverteidiger Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba gegen Liverpool eine stolze Serie fortführen. Seit fast 14 Jahren sind die „Königlichen“ gegen die „Reds“ unbesiegt, heute Abend hat Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel an der Anfield Road die Gelegenheit zur Revanche. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!