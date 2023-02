Wien: Caritas-Lichtermeer für Kinder im Krieg

Auf der Website wirhelfen.shop/ukraine listet die Caritas Möglichkeiten auf, vom Krieg betroffene Menschen in der Ukraine, in deren Nachbarländern und in Österreich zu unterstützen. Mit 25 Euro könne eine Familie in der Ukraine mit zwei Kleinkindern mit einem Hygienepaket versorgt werden. Mit 20 Euro sei es möglich, ein Kind auf der Flucht einen Tag mit Unterbringung, Verpflegung, psychosozialer und pädagogischer Betreuung in einem Caritas-Kinderzentrum in der Republik Moldau zu helfen, heißt es.