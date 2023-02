Putins Rede: Was sein Gesicht über ihn verrät

Gespannt war die Rede des russischen Präsidenten im Vorfeld des Jahrestags des Kriegsbeginns gegen die Ukraine erwartet worden. Wenig überraschend dann der Inhalt: Die Schuld für die Unruhen sucht er keinesfalls bei sich. Dafür auffallend an der TV-Übertragung: Wie oft das Publikum gezeigt wurde. Und was fiel am großen, 1,70 Meter kleinen Machthaber so alles auf?