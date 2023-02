Bayern-Bosse „stehen nicht alle hinter Nagelsmann“

Als Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge das Sagen bei den Bayern hätten, wäre so ein Ausraster wie von Nagelsmann am Samstag nicht passiert, glaubt Matthäus. „Sie hätten es niemals zugelassen, dass ihr Trainer erst in die Situation gekommen wäre, die in Gladbach entstanden ist. Uli Hoeneß wäre der Erste gewesen, der sich um die Presse gekümmert und sich schützend vor den Trainer gestellt hätte. Aber leider ist es aktuell so, dass die unangenehmen Themen beim FC Bayern wochenlang lodern und keiner den Brand löscht.“