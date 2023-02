Nagelsmann? „Dann muss er in vierte Liga gehen“

„Wenn er nicht will, dass seine Worte auf die Goldwaage gelegt werden, dann muss er in dritte oder vierte Liga, da interessiert es keinen, was er erzählt. Er repräsentiert einen Verein, der Hunderttausende Mitglieder hat. Dieser Verantwortung muss er sich bewusst sein.“ Immerhin habe Nagelsmann im Anschluss „schon den Eindruck gemacht, dass es ihm leidtut. In Zukunft muss er sich da besser im Griff haben“, so Hamann.