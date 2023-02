Nawalny: „Niederlage Russlands ist unvermeidlich“

Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat ein Scheitern Russlands in dem unprovozierten Angriffskrieg gegen die Ukraine als „unvermeidlich“ bezeichnet. „Die endgültige militärische Niederlage kann zum Preis des Lebens hunderttausender Reservisten noch hinausgezögert werden, letztlich ist sie aber unvermeidlich“, erklärte Nawalny in einer am Montag von seinem Team in sozialen Medien verbreiteten Botschaft.