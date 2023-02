Polizist im Irak entführt, gefoltert und ermordet

Warum verhandeln wir einen Mord in Graz, der 2015 in Bagdad passiert ist? „Weil dem Angeklagten im Irak der Tod durch Erhängen droht. Österreich liefert nicht aus, wir haben aber das Verfahren durchzuführen“, erklärt der Staatsanwalt in seinem gewohnt souveränen Plädoyer. Ausführlich schildert er den Geschworenen die Entstehung von Terrormilizen, deren Ziel es ist, einen Gottesstaat unter Missachtung aller Menschenrechte zu errichten.