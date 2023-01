Polizist verschleppt, gefoltert und hingerichtet

Der Prozess findet in Graz statt, weil der Asylwerber im Zuge der großen Flüchtlingsströme in die Steiermark floh und jetzt nicht mehr abgeschoben werden darf. Denn wegen des Polizisten-Mordes würde ihm in seiner Heimat angeblich die Todesstrafe drohen. Seinen Komplizen soll dieses Schicksal widerfahren sein.