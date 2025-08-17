Vorteilswelt
Keine Tiere betroffen

Bauernhof in Flammen: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Steiermark
17.08.2025 15:39
Der Sachschaden dürfte enorm sein, Menschen und Tiere kamen beim Brand nicht zu Schaden.
Der Sachschaden dürfte enorm sein, Menschen und Tiere kamen beim Brand nicht zu Schaden.(Bild: FF Bruck an der Mur)

Großeinsatz für die Feuerwehren in Bruck an der Mur (Steiermark): Samstagmittag brach in einem Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs Feuer aus. Fahrzeuge sowie eine große Menge Hackschnitzel wurden zum Raub der Flammen. Glück im Unglück: Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden.

Eine bedrohliche schwarze Rauchsäule stieg Samstagmittag über dem Brucker Ortsteil Übelstein an der S 35 auf. Ein Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs stand in Vollbrand. Der Seniorchef des Betriebs sowie eine aufmerksame Nachbarin hatten das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Fünf Feuerwehren rückten mit mehr als 50 Mann aus und kämpften gegen die Flammen. Im betroffenen Wirtschaftsgebäude waren laut Polizei größere Mengen Hackschnitzel gelagert sowie einige Fahrzeuge abgestellt.

(Bild: FF Bruck an der Mur)
(Bild: FF Bruck an der Mur)

Nachdem die angrenzenden Gebäude gesichert worden waren, dauerten die Löscharbeiten einige Stunden an. Es kamen keine Menschen oder Tiere zu Schaden, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Steiermark

