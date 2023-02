Auch Gemeinden profitieren von günstigen Tarifen

Interessant für die Einwohner

Die Ersparnis bei einer Gemeinde mit zirka 7500 Einwohnern liegt bei 100.000 bis 150.000 Euro, bei einer mittleren Gemeinde um die 3000 Einwohner bei 50.000 bis 70.000 Euro und bei Gemeinden unter 1000 Einwohner zwischen 5000 und 10.000 Euro im Jahr. Diese Beträge sind freilich abhängig vom Verbrauch, wie viel Strom selbst produziert wird, welche kommunalen Gebäude es gibt (Schulen, Schwimmbad, Eislaufplatz etc.) und ob die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt wurde. Warum dies auch für die Einwohner interessant ist? Weil ihnen das ersparte Geld zugute kommen wird, sei es durch Investitionen in die Infrastruktur des Ortes, durch kommunale Steuern, die dann nur wenig oder gar nicht angehoben werden oder in Form von Zuschüssen.