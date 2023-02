Jugendliche mit 262 verbotenen Böllern ertappt

Die Tragödien zu Silvester sind vielen noch in trauriger Erinnerung. Vier Jugendlichen waren sie jedoch offenbar keine Lehre. Sie zündeten auf einem Feldweg mehrere Kracher. Nachdem die Polizei eintraf, flüchteten sie zunächst, hielten dann aber doch an. Am Weg fanden die Beamten zwei Säcke mit 262 Böllern, teilweise der gefährlichsten und verbotenen Kategorie F4, sowie eine Softgun. Die Mutter eines der Jugendlichen soll diese in dessen Beisein in Tschechien gekauft haben, weil man ihr erzählt habe, dass sie hierzulande legal seien.