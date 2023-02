Teresa Stadlober will endlich erste WM-Medaille!

WM-Spitzenplätze von vierten und fünften Rängen abwärts hat Langläuferin Teresa Stadlober schon genügend gesammelt. In Planica macht die Salzburgerin ab dieser Woche wieder Jagd auf ihre erste Medaille. Bei Olympia glückte ihr das ersehnte Edelmetall im Vorjahr in Peking mit Bronze im Skiathlon bereits. Die Titelkämpfe in Slowenien bieten für sie drei Chancen, am meisten rechnet sie sich über 30 km in der klassischen Technik aus.