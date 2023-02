Erneut Lawinenabgang in Tirol: Verletzter geborgen

Nach dem Lawinenunfall am Samstag im Bereich der Hohen Warte in Schmirn im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land gab es am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr erneut Lawinenalarm am Tuxer Hauptkamm. Ein Tourengeher wurde aus den Schneemassen befreit.