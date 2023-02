Kranke Welt

Erinnerungen an die 80er-Jahre. Diego Maradona galt als bestbezahlter Fußballer der Welt. In Barcelona kassierte der Argentinier 1,5 Millionen Dollar pro Saison, dazu trudelten Unsummen an Werbeeinnahmen ein. Für ihn und seinen Clan aber zu wenig, 1984 verließ Dieguito Spanien als Pleitier, erst ein „13-Millionen-Zuckerl“ für die Unterschrift in Neapel machte ihn wieder liquid.