Glamour & Tore! Ronaldo stieg zum neuen König auf

Rundum Begeisterung

Der Beste der Welt - aus Saudi-Sicht mag es ja sogar stimmen. Während Ronaldos Stern in Europa im Sinken ist, steigt er hier nämlich in außerordentliche Sphären auf. Die Fans liegen ihm zu Füßen, auch die Scheichs sind von ihm begeistert, sein französischer Trainer Rudi Garcia (früher AS Roma, Marseille und Lyon) streut dem Superstar Rosen: „Er stellt sich total in den Dienst der Mannschaft, ist die absolute Führungsfigur“.