Phantom der Oper: Tarek, der Ball-Schreck

Anchor als Entführungsopfer?

Als hätte man ihm vom Küniglberg entführt, in einen Frack gesteckt und in der Staatsoper wieder ausgesetzt, litt Leitner an plötzlicher Moderatoren-Amnesie und erkannte Schauspieler Michael Ostrowski nicht mehr. Nervös machte den Zuseher auch sein ständiges Augenzwinkern in Blinkergeschwindigkeit - offenbar ein Versuch, über Morsezeichen an die Regie um Erlösung zu flehen. Doch die blieb ihm und den Österreichern verwehrt. Und so soll sich unser Kasperl der Woche in Zukunft bitte vom Opernball fernhalten und sich in Diskussionssendungen - gemessen an der Redezeit - wieder selbst interviewen.