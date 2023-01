Wiener Bildungsdirektion: Ahnungslos oder unwillig

Fünf Nachfragen per Mail und Telefon

Dazwischen liegen mindestens fünf Nachfragen per Mail und Telefon. Immer wieder wird vertröstet: „Dauert noch“, „Schwierig“, „Wir wollen die Zahlen erst mit der Polizei abgleichen“. Am Freitag (27. Jänner) dann der letzte Versuch. Antwort von Himmers Büroleiter: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Beantwortung.“