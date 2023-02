Nach Mega-Erdbeben: Tyrolean Jets liefert Spenden

Zehntausende Tote und unzählige Obdachlose: Das ist die traurige Bilanz nach dem Horror-Erdbeben in der Türkei und Syrien. In Tirol fanden bereits Spendenaktionen statt. Nun schließt sich die Tyrolean Jets an. Sonntag und Montag können Hilfsgüter für Babys und Kinder beim Airport Innsbruck abgegeben werden.