Ein „Krone“-Geniestreich, der Bonuspunkte bringt

Klare Zahlen, die die Grafik oben aufzeigt. Und als einziges Medium berichtet die „Krone“ nicht nur, sondern zahlt auch beträchtlich ein. „Damit unterstützen wir den Sport. Gemäß unseres Slogans ,Die Krone und Ich’ wollen wir Menschen verbinden, Emotionen und Freude vermitteln. Wir bieten unseren Lesern die Möglichkeit, dabei zu sein. Ob das in Kitzbühel in unserem Krone-Haus, beim Skispringen am Kulm oder beim Fußball-Nationalteam ist“, so Krone-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. Jener Mann, der sich besonders für die Partnerschaft mit den Skisprung-Damen stark gemacht hat.