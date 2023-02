Türkische Visumanträge nach Erdbeben gestiegen

Laut dem Österreichischen Generalkonsulat in Istanbul sind die Visumanträge seit den Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion leicht gestiegen. In den vergangenen beiden Wochen gingen etwa 880 Anträge ein. Die Menschen können entweder ein Visum für einen Aufenthalt, der maximal 90 Tage dauert (Schengen-Visum C), oder eines für bis zu sechs Monate (nationales Visum D) stellen.