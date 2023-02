Erdbeben: Blitz-Visa für betroffene Türken?

Für befristete Zeit nach Österreich, um Hilfe zu bekommen

Der SPÖ-Parlamentsklub befürwortete am Montag ein erleichtertes Verfahren für ein Drei-Monats-Visum für Erdbebenopfer. Menschen, die ihr Heim verloren haben oder medizinische Behandlung brauchen, sollten so für eine befristete Zeit bei engen Angehörigen in Österreich unterkommen können. „Europa muss in einer großen Hilfsaktion den Betroffenen und Opfern des furchtbaren Erdbebens in der Türkei und Syrien beistehen. Es braucht jetzt vorrangig rasche Hilfe vor Ort und in der Folge einen internationalen Plan, wie der Wiederaufbau - der Jahre dauern wird - unterstützt werden kann“, heißt es in einem Statement des SPÖ-Parlamentsklubs.