Kärntner Snowboard-Quintett will WM-Fluch brechen

Lang, lang ist’s her! Kärntens Parallel-Snowboarder bilden bei der WM in Bakuriani (Geo) mehr als die Hälfte des neunköpfigen ÖSV-Teams. In dieser Saison gab’s schon zwölf Stockerlplätze, davon drei Siege. Sucht man aber die letzte Kärntner WM-Medaille, muss man sechs Jahre nach hinten blättern!