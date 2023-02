Warum sein Volk trotz allem hinter Putin steht

Am Morgen des 24. Februar dröhnte der Himmel über Kiew. Russische Luftlandetruppen waren im Anflug. Die USA wollten Wolodymyr Selenskyj & Co. eilig evakuieren. Der lehnte ab. Denn es geschah, was sich Wladimir Putin in seiner wahnhaften Anti-Ukraine-Besessenheit nicht hatte vorstellen können: Die Ukrainer schossen zurück!