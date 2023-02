Feuer in Werkstatt sorgte für Großeinsatz

Kurz nach drei Uhr in der Früh ging am Freitag der Notruf ein: Die Feuerwehren Kaisersberg und St. Stefan waren als erste Einsatzkräfte vor Ort und sahen bereits Teile der Werkstatt sowie zwei Fahrzeuge in und zwei außerhalb des Gebäudes in Vollbrand stehen. Sofort wurde Abschnittsalarm ausgegeben.