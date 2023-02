McDonald‘s statt Bett: Neymar pfeift auf Mbappe

Schlaf und gesunde Ernährung? Werden überbewertet. So könnte man das Mindset von PSG-Superstar Neymar interpretieren. Nach der Niederlage der Pariser gegen Bayern München in der Champions League tat der brasilianische Edelzanger alles, nur nicht das, was sein Kumpel und Mitspieler unmittelbar nach der 0:1-Pleite empfohlen hatte.