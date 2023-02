Der Superhit PSG gegen Bayern - LIVE ab 21 Uhr

Nach dem 3:0-Erfolg bei der Generalprobe gegen Nachzügler VfL Bochum am Samstag zeigte sich der Coach mit der Leistung wenig zufrieden und wagte eine prägnante Prognose: „Wenn wir so gegen PSG spielen, wird es nicht reichen, um weiterzukommen.“ Für das elementar wichtige Spiel in Paris steht Nagelsmann der aktuell bestmögliche Kader inklusive des leicht angeschlagenen Thomas Müller zur Verfügung. Auch der zuletzt in der Liga gesperrte Joshua Kimmich wird als Taktgeber in die Startelf zurückkehren.