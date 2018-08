700 neue Sturmgewehre für Funkstreifen der Polizei

Ohne feierliche Übergabe, sondern heimlich, still und leise hat das Bundesministerium für Inneres die Polizei mit einer neuen Anti-Terror-Waffe aufgerüstet. 700 Stück des Steyr AUG A3 wurden an die Exekutive ausgegeben. Aber nicht nur für Spezialeinheiten wie WEGA und Cobra, vielmehr wird die Standardwaffe des Jagdkommandos des Bundesheeres künftig auch in normalen Funkstreifenwagen mitgeführt.