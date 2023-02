Pence will nicht gegen Ex-Präsident Trump aussagen

Jener Sonderermittler des US-Justizministeriums, der Donald Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols in Washington D.C. untersucht, hat auch dessen damaligen Vizepräsidenten Mike Pence vorgeladen. Dieser will aber keinesfalls gegen seinen ehemaligen Chef aussagen. Er werde nötigenfalls bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen, kündigte Pence am Mittwoch an.