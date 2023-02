FBI durchsuchte Haus von Ex-US-Vizepräsident Pence

Dokumente bei Biden und Trump gefunden

Pence ist kein Einzelfall in den USA. In den vergangenen Wochen waren auch in privaten Räumen von Präsident Joe Biden Dokumente mit vertraulicher Kennzeichnung aus seiner Zeit als Vize aufgetaucht. Funde bei Ex-Präsident Donald Trump in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago hatten bereits im Sommer Aufsehen erregt. Pence soll auch für die Ermittlungen gegen Trump vorgeladen worden sein.