Mehrere schwere Unfälle auf Tiroler Skipisten

Eine deutsche Skifahrerin (28) war am Mittwoch gegen 11.20 im Skigebiet „Wilder Kaiser“ in der Tiroler Gemeinde Söll unterwegs. Sie fuhr auf der blauen Piste vom „Eiberg“ kommend. Zur selben Zeit wollte eine Einheimische (25) im Kreuzungsbereich neben der Bergstation „Tanzbodenbahn“ die blaue Piste queren. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß. Während die einheimische Skifahrerin unverletzt blieb, zog sich die Deutsche schwere Verletzungen im Bereich des Kiefers zu. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.