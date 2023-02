„Wollen wieder nach links abbiegen dürfen“

Es würden nur zehn Sekunden Grünphase reichen. Dann könnten drei Autos nach links abbiegen“, ist sich Josef Radler, Bewohner der Goethestraße in der Stadt Salzburg sicher. Seit rund zwei Jahren müssen die Bewohner bei der Ausfahrt in die Itzlinger Hauptstraße erst nach rechts in Richtung Bergheim fahren, den Kreisverkehr umrunden um dann wieder in Richtung Stadt fahren zu können. Für Radler ist die Situation nicht zufriedenstellend. „Gerade in den Stoßzeiten ist der Zeitverlust doch enorm, weil es sich dann in beiden Richtungen staut“, sagt der Anrainer. Seine eigenen Messung hätten ergeben, dass der Verlust bis zu neun Minuten beträgt. Außerdem: Wenn die Fußgängerampel aktiviert wird, steht der Verkehr in beiden Richtungen.