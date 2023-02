Lehrlingssuche einmal anders: ÖBB nutzt TikTok

Die Österreichischen Bundesbahnen sind mit 27 Lehrberufen der größte technische Lehrlingsausbilder im Land. Die Lehrstellen sind auch bei Kärntens Jugendlichen, von denen derzeit 80 die technische Lehrwerkstätte in Knittelfeld besuchen, begehrt. Aktuell sind in Kärnten 20 Stellen in den Bereichen Applikationstechnik, Systemelektronik, Speditionskaufmann, Logistik und Mobilitätsservice offen.