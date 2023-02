Aufgeflogen: Transport-Mafia ergaunert Millionen

Jugendliche Räuber in Tulln geschnappt

Und in Tulln gelang es der Polizei drei Nachwuchskriminellen das Handwerk zu legen. Die jungen Berufsschüler sollen Ende Jänner einen 30-Jährigen in der Nähe des Bundesschulzentrums in Tulln brutal überfallen und anschließend ausgeraubt haben. Nach einem gemeinsamen nächtlichen Saufgelage sei der Tullner blutüberströmt mit Verletzungen im Gesicht zu sich gekommen. Bei den jugendlichen Räubern soll es sich um einen 18-jährigen Oberösterreicher, einen 19-jährigen Salzburger sowie seinen gleichaltrigen Freund aus dem Bezirk Krems handeln. Sie werden wegen schweren Raubes angezeigt.