Trotz notwendiger Hilfe keine Sachspenden möglich

Wenn Sie den betroffenen Menschen helfen wollen, bitten wir Sie, die Geldspende in Betracht zu ziehen. Wir als Österreichisches Rotes Kreuz sind verpflichtet, die Spendenwidmung exakt einzuhalten und alle Spenden wirksam einzusetzen. Ihre Spende kommt auf jeden Fall bei den Betroffenen an - in diesem Fall also in der Türkei und in Syrien

Martin Pirz, Rotes Kreuz Kärnten