Helfer: „Fast zu viel Essen in Notunterkünften“

Wie berichtet, warten weiterhin viele Menschen in Syrien darauf, in ihre zum Teil zerstörten Häuser zurückkehren zu dürfen. Die Behörden untersuchen laut eigenen Angaben jeden Tag Dutzende Gebäude auf Einsturzgefahr. „Es gibt eine Art Ampelsystem. Rot heißt zu gefährlich, diese Häuser müssen abgerissen werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Nachbar in Not. Werden die Gebäude mit der Farbe Gelb - für gefährlich - bewertet, müssen sie statisch genauer untersucht werden. Bei Grün dürfen die Menschen wieder in die Gebäude.