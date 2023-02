Mehr Kinderschutz vor Missbrauch und Gewalt nötig

Landesweite Kampagne ist geplant

Das Fazit daraus, so Lindner: „Präventive Angebote, zum Beispiel, um die Kinder zu stärken, damit sie nicht zum Opfer werden, müssen ausgebaut werden. Mehr Sensibilisierung bei Familien, Vereinen, Bildungseinrichtungen und in der Gesellschaft überhaupt ist notwendig. Daher werden wir auch eine landesweite Kampagne zur Bewusstseinsbildung ausarbeiten und finanzieren“, so Lindner.