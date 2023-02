Streik für mehr Geld: Applaus reicht nicht aus

Betriebsversammlung um 8 Uhr, danach drei Stunden Warnstreik – So sah das Programm für die Belegschaft in vier Salzburger Privatkrankenhäuser gestern, Dienstag, in der Früh aus. Die Proteste für mehr Gehalt, vom Servicepersonal bis zum Arzt, in den Spitälern fanden österreichweit statt. Zumeist in den Innenräumen. Die Forderungen: Ein Plus von 500 Euro pro Monat, Mindestlohn von 2000 Euro brutto - für alle - und eine entsprechende Inflationsanpassung.