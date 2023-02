Warnstreik: „Wir haben die Schnauze voll“

Warnstreiks in sechs Bundesländern geplant

Neben der Privatklinik Wehrle-Diakonissen, der Emco Privatklinik und dem Medizinischen Zentrum Bad Vigaun sind auch das Gesundheitszentrum Oberndorf und das Klinikum Bad Gastein am Warnstreik beteiligt. Doch nicht nur in Salzburg sehen sich die Mitarbeiter der Privatkliniken zu dem Warnstreik gezwungen. In insgesamt sechs Bundesländern legen die Mitarbeiter am Valentinstag ihre Arbeit nieder.